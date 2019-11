Udany kwartał e-Kiosku. Większe wpływy ze sprzedaży

W ujęciu trzech kwartałów wyniki e-Kiosku również są imponujące - przychody ze sprzedaży wzrosły z 6,49 do 7,56 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku, zysk netto zwiększył się z 62 tys. do 1,29 mln zł (ponad 20-krotnie więcej), a EBIDTA z 951 tys. zł do 1,97 mln.