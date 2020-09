Unikatowy obraz Sandro Botticellego trafi na aukcję w Sotheby's

Portret młodzieńca uważany jest za jedno z arcydzieł renesansowego malarstwa. Został namalowany w latach 70 lub 80 XV wieku. Przez wiele lat obraz nie był należycie wyceniany a kolejni właściciele nie zdawali sobie sprawy z tego jak jest cenny. Obecny właściciel kupił go na aukcji w 1982 roku za 810 tys. funtów. Obraz nosi tytuł "Młody mężczyzna trzymający medalion".

Botticelli pod wpływem religijnego fanatyka Girolamo Savonaroliego, którego był zwolennikiem spalił kilka swoich prac w 1497 roku a do naszych czasów przetrwało zaledwie kilkanaście portretów jego autorstwa. Najsłynniejsze dzieło renesansowego malarza z Florencji to "Narodziny Wenus". Obraz znajduje się w Galerii Uffizi we Florencji.