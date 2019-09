Taylor Swift odwołała koncert w Melbourne. Na prośbę obrońców zwierząt

Na wieść o zaplanowanym występie amerykańskiej piosenkarki przedstawiciele koalicji na rzecz ochrony koni wyścigowych (Coalition for the Protection of Racehorses) rozpoczęli kampanię, mającą na celu zachęcenie Taylor do powiedzenia #NupToTheCup i odwołania zaplanowanego występu. I udało się. Do piosenkarki trafiły argumenty obrońców praw zwierząt, którzy napisali w oświadczeniu, że "konie są zabijane z powodu hazardu i rozrywki. Jeśli Taylor Swift w ogóle troszczy się o inne zwierzęta w taki sposób, w jaki zdaje się troszczyć o koty, odwoła swoje show i oświadczy ze zdecydowaniem, że wykorzystywanie zwierząt jest niedopuszczalne".