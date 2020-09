Optymizm przedsiębiorców słabnie. Ratunkiem e-handel?

Małe i średnie firmy wróciły do pracy po przerwie wywołanej pandemią – w lipcu aż 96 proc. z nich prowadziło już działalność. Dla porównania w maju ten odsetek wynosił 87 proc. – wynika z najnowszych badań Facebooka, które „Rzeczpospolita" publikuje jako pierwsza.

Sytuacja jest jednak bardzo trudna – 55 proc. firm twierdzi, że sprzedaż jest niższa niż rok temu, a 18 proc. musiało zwolnić pracowników (choć to i tak mniej niż średnia globalna sięgająca 30 proc.). Mimo to 58 proc. rodzimych firm optymistycznie ocenia perspektywy dla biznesu w najbliższej przyszłości. Niestety odsetek przedsiębiorców tak pozytywnie nastawionych kurczy się z miesiąca na miesiąc (w maju sięgał 64 proc., a czerwcu – 62 proc.).

Jak podaje Facebook, ratunkiem dla wielu biznesów okazało się przejście z usługami i ofertą do internetu. Globalnie 45 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazało, iż ponad jedna czwarta ich sprzedaży odbywa się kanałami cyfrowymi. Przed pandemią, w 2019 r., grupa ta stanowiła 37 proc. badanych.

Nad Wisłą firm, które postawiły na działalność w sieci, jest mniej. 38 proc. badanych twierdzi, że realizuje w ten sposób minimum 25 proc. sprzedaży, kolejne zaś 28 proc. respondentów deklaruje, iż kanał online stanowi ponad 50 proc. sprzedaży. To gorszy wynik niż jeszcze w maju br., gdy te relacje stanowiły odpowiednio 42 i 31 proc.

Co ciekawe, z kanałów cyfrowych korzystają także MŚP, które przez pandemię zostały początkowo zmuszone do zamknięcia biznesu. Z raportu wynika, że jedna czwarta takich przedsiębiorstw, które nie prowadzą obecnie jakiejkolwiek działalności przynoszącej dochód, ma zamiar wrócić do gry dzięki sektorowi e-commerce. Firmy takie twierdzą, że są m.in. w trakcie budowy strony internetowej.