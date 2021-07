Aplikacja ratuje żywność i planetę

Dzięki aplikacji Too Good To Go można zjeść smaczny posiłek za jedną trzecią ceny, sprawiając przy okazji, że CO2, które powstaje przy jego produkcji, nie idzie na marne.

Too Good To Go to darmowa aplikacja, która łączy świadomych środowiskowo użytkowników z miejscami, w których występuje nadwyżka żywności. W ten sposób pozwala uratować dobrą żywność przed wyrzuceniem do kosza. Aplikacja wywodzi się z Danii. Obecnie ratuje jedzenie już w kilkunastu krajach Europy, także w Polsce.

– Z aplikacji może korzystać każdy, kto ma smartfona – mówi Anna Kurnatowska, country manager w Too Good To Go. – Właśnie świętujemy pierwszy milion użytkowników, a niedawno obchodziliśmy drugą rocznicę obecności w Polsce – dodaje.

Według najświeższych danych w naszym kraju aplikację ściągnęło już 1 033 961 osób. W Too Good To Go jest 2730 partnerów, wśród których są m.in. Carrefour, Auchan, Starbucks, Costa Coffee, Green Caffe Nero, Pizza Hut, A. Blikle, North Fish, sieci hoteli Arche, Accor i Radisson Blu, znane restauracje, cateringi dietetyczne, klubokawiarnie, małe kawiarenki, piekarnie czy osiedlowe warzywniaki. Każdy z nich prz...

