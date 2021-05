Ellen DeGeneres kończy swój program. Po prawie 20 latach na antenie

DeGeneres powiedziała w rozmowie z Hollywood Reporter, że chciała zakończyć program już po 16 sezonie, ale stacja NBC zaproponowała jej więcej pieniędzy, więc zdecydowała się na jeszcze jeden sezon. Warner Brothers i producenci talk show naciskali jednak na więcej i DeGeneres zdecydowała się na podpisania umowy na kolejne trzy sezony. Teraz jednak ma dość i zdecydowała, że kolejnych umów i sezonów nie będzie.

Zaprzeczyła też, by zeszłoroczne zarzuty o toksyczne warunki pracy miały wpływ na jej decyzje. Zapewnia, że podjęła ją już dość dawno. - Gdybym z tego powodu zrezygnowała z programu, to nie wróciłabym w tym sezonie - powiedziała, przyznając, że „zniszczyło” ją obserwowanie jak atakowano wszystko co udało jej się osiągnąć.

Zarzuty dotyczące zastraszania wyszły na jaw zeszłego lata, kiedy dziesiątki pracowników zgłosiło się, twierdząc, że byli molestowani seksualnie lub mobingowani przez kierownictwo lub innych ważniejszych członków personelu DeGeneres. Jej samej nie postawiono żadnych bezpośrednich zarzutów zastraszania samej, ale skrytykowano za brak nadzoru nad producentami.

DeGeneres, jest jedną z najlepiej zarabiających gwiazd amerykańskiej telewizji z zarobkami szacowanymi na 75 mln dolarów rocznie. Według doniesień medialnych w listopadzie zeszłego roku odmówiła obniżenia swoich zarobków, by uchronić pracowników programu przed zwolnieniami spowodowanymi przez pandemię koronawirusa.