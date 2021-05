Grupa Canal+ Polska poprawiła wyniki finansowe

Przy około 191 mln zł amortyzacji wynik EBITDA szacować można na około 426 mln zł. Na wysokość amortyzacji dodatnio (o ponad 15 mln zł) wpłynął sposób księgowania utraty wartości praw do transmisji nabywanych przez platformę.

Jak wynika z dokumentów załączonych do sprawozdania, w kwietniu tego roku akcjonariusze Canal+ Polska podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 332 mln zł, przy czym gros tej sumy to wypłacona już w ub.r. zaliczka (188,4 mln zł), a 133,7 mln zł dywidenda do wypłaty w br. z ubiegłorocznego zysku spółki matki, który wyniósł 173 mln zł (3,93 zł na akcję).