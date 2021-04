Sprzedaż gier będzie coraz większa

Szacowanie wartości rynku gier jest problematyczne, ponieważ ma on charakter globalny. Dobrze obrazuje to fakt, że aż 96 proc. sprzedaży polskich firm trafia za granicę. Z raportu „The game industry of Poland" wynika, że w 2019 r. dochody ze sprzedaży polskich gier przekroczyły 2,1 mld zł. Nad Wisłą gry produkuje ponad 440 firm, które zatrudniają niemal 10 tys. osób. Co roku do graczy trafia prawie pół tysiąca nowych, polskich produkcji.