Rada Przedsiębiorczości o ustawie „Anty TVN”: Nie ma zgody na takie działania

Rada przekonuje, że zapisy zawarte w projekcie ustawy nazywanej „Anty TVN” nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia, mają za to czysto polityczny charakter. - Przedstawiciele PiS i rządu zapewniają, że chodzi o ochronę polskich mediów przed wrogimi przejęciami przez firmy z państw uznawanych za nieprzychylne wobec NATO i UE, takich jak Chiny czy Rosja. Tyle tylko, że dziś jedynym podmiotem, w który uderza przygotowywana przez PiS nowelizacja, jest Grupa Discovery, właściciel telewizji TVN – pisze Rada Przedsiębiorczości. I pyta, czy rządowa strategia bezpieczeństwa ma polegać na walce z amerykańską firmą? - Biorąc pod uwagę globalny układ sił, otwieranie kolejnego pola konfliktu z liderem NATO i największym sojusznikiem militarnym Polski ma skutek dokładnie odwrotny do deklarowanego: zaproponowana nowelizacja podważa fundamenty bezpieczeństwa narodowego – przekonuje Rada Przedsiębiorczości.

Tłumaczy też, że gospodarcze i społeczne konsekwencje tego forsowanego przez PiS projektu będą równie katastrofalne. - Przez ostatnie tygodnie wszyscy mówią głośno o zamachu na wolność mediów i wolność słowa. To nie są retoryczne chwyty – twierdzi Rada. - Ustawa „Anty-TVN” zniszczy pluralizm debaty publicznej, bo uderzy bezpośrednio w jednego z wiodących, niezależnych nadawców telewizyjnych, których na polskim rynku nie ma zresztą wielu. Dojdą do tego – a właściwie już są odczuwalne – fatalne skutki dla osłabionej pandemią gospodarki: wszyscy stracimy na spadku zaufania w relacjach z kluczowymi partnerami zagranicznymi i dalszym zahamowaniu prywatnych inwestycji - dodaje.

I apeluje, aby rządzący zmienili stanowisko, dopóki nie jest za późno. Zdaniem Rady możliwym rozwiązaniem byłoby uzupełnienie projektu o zapisy zgłoszone przez Porozumienie Jarosława Gowina, które zakładają, że przewidywane ograniczenia nie będą dotyczyć podmiotów z krajów należących do OECD. W ocenie Rady takie rozwiązanie łagodzi negatywne konsekwencje propozycji PiS-u i jest spójne z polskim ustawodawstwem regulującym stosunki gospodarcze w innych obszarach. - Oczekujemy całkowitego odrzucenia projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w obecnym kształcie lub wprowadzenia stosownej poprawki – pisze Rada Przedsiębiorczości. - Apelujemy również do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o niezwłoczne przedłużenie wygasającej we wrześniu koncesji TVN24. Wstrzymywanie przez 17 miesięcy decyzji w tej sprawie to bezprawna dyskryminacja legalnie działającego przedsiębiorstwa. Nie ma zgody na takie działania w demokratycznym państwie prawa! – dodaje stanowczo.