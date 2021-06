Duża awaria Google. Nie działa popularna aplikacja

Google dotąd nie podał, co było przyczyną awarii, ale – tak jak było to w przypadku poprzedniej dużej usterki aplikacji w marcu br. (wówczas był kłopot z działaniem YouTube’a, Gmaila czy Dysku Google) – rozwiązanie problemu po stronie użytkownika teoretycznie jest dość proste. Wystarczy zaktualizować aplikację. Można zrobić to wybierając w „Ustawieniach” opcję aktualizacji wybranej apki bądź poprzez sklep mobilny Google Play. Ale to rozwiązanie nie jest w stu procentach skuteczne. Internauci informują, że np. na tablecie z Androidem 10 nawet po aktualizacji aplikacji problem nie zniknął. W tej sytuacji konieczne może być wymuszenie odinstalowania aplikacji. Skasowanie Google na urządzeniach Android nie jest w praktyce możliwe, ale wybranie tej opcji doprowadzi do usunięcia poprzednich aktualizacji, co może przywrócić poprawne funkcjonowanie.