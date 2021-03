Czym telewizory Samsung zaskoczą w 2021 roku

Podczas wirtualnego wydarzenia Unbox & Discover Samsung odkrył karty w ofercie ekranów na 2021 rok. Samsung dostrzegł, że ponieważ ze względu na okoliczności coraz więcej czasu spędzamy w domu, mocno zmieniły się nasze oczekiwania wobec telewizora. W tym roku Samsung postanowił więc na nowo definiować jego rolę – jako urządzenia spełniającego codzienne potrzeby i umożliwiającego realizację naszych pasji.

Trzeba przy tym jednak pamiętać, że oczekiwania widzów od lat nie zmieniają się kilku w kluczowych kwestiach, które napędzają producentów do działania i wspinania się na jeszcze wyższe poziomy w technologicznych innowacjach. Chcą oni, by obraz na telewizorze jednocześnie oddawał bogactwo i głębię kolorów, miał doskonały kontrast, perfekcyjną rozdzielczość, a przy tym miał świetny design.

Temu wszystkiemu powinien towarzyszyć równie perfekcyjny dźwięk, w pełni wciągający widza w wydarzenia na ekranie. A fani gier oczekują, że opóźnienie reakcji ekranu będzie całkowicie niedostrzegalne.

Neo QLED – moc technologii kwantowych

Standardy na rynku w tych obszarach są już mocno wyśrubowane. Czy da się tu jeszcze wymyślić coś zaskakującego? Odpowiedź przynoszą kluczowe nowości Samsung na 2021 rok, które wychodzą naprzeciw zarówno tym tradycyjnym potrzebom, jak i nowym wyzwaniom: telewizory Neo QLED i MicroLED.

Neo QLED zaskakuje niezwykłą jakością obrazu dzięki dwóm kluczowym innowacjom. Pierwsza to diody Quantum MiniLED. Mają rozmiar raptem 200 mµ czyli 1/40 tradycyjnych diod LED. Za ekranem mieście się ich więc znacznie więcej, co umożliwia ultra precyzyjną kontrolę obrazu. Dzięki temu czerń stała się jeszcze głębsza, a jasność jeszcze bardziej większa. A przy tym zawsze najbardziej wymagające oko dostrzeże najdrobniejsze szczegóły na ekranie.

Aby umożliwić efektywną kontrolę tak wyrafinowanego obrazu Samsung stworzył procesor AI Neo Quantum. W modelach telewizorów o rozdzielczości 8K wykorzystuje on zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i 16 sieci neuronowych dla upscalingu, czyli podnoszenia rozdzielczości i detali obrazu. Dzięki czemu wszelkie treści, niezależnie od jakości źródłowej czy formatu filmu lub programu, skalowane są do rozdzielczości bliskiej 8K, na którym je oglądamy. Efekt? Obraz w telewizorach Samsung Neo QLED zapewni ultrarealistyczne doznania ? niezależnie od tego, czy oglądamy mecz, czy gramy na konsoli.

W efekcie tego, że pozostajemy w domach na o wiele większą skalę niż kiedykolwiek wcześniej, znacznie częściej sięgamy także po gry. Dlatego linia telewizorów Samsung Neo QLED oferuje funkcje, które wynoszą wirtualną rozgrywkę na nowy poziom.

I tak, nowy panel gracza (Game Bar) pozwala na korzystanie z ultraszerokiego widoku w grach (Super Ultrawide Gameview) o proporcjach 21:9, a nawet 32:9, dzięki czemu można grać nawet na ultraszerokim ekranie, co dotąd było możliwe tylko w przypadku monitorów gamingowych. Z kolei za widoczność najdrobniejszych szczegółów ukrytych w mrokach gier odpowiada 12-bitowa kontrola wyświetlania tła. Panele oferują przy tym niezwykle płynny ruch, dzięki odświeżaniu 120 fms i niskiemu poziomowi input-lag, wynoszącemu zaledwie 5,8 ms.

Wyjątkowy HDR w grach stał się możliwy m.in. dzięki partnerstwu z AMD. W efekcie Samsung po raz pierwszy wzbogaca tegoroczne modele telewizorów Neo QLED o technologię AMD FreeSync Premium Pro ze wsparciem dla PC i konsoli.

Uzupełnieniem zaawansowanych technologii jest niezwykły design, który unika wszystkiego, co może odwracać uwagę widza od perfekcyjnego obrazu. Dlatego panele 8K mają ramkę o szerokości zaledwie… 0,8 mm. Samsung nazwał to rozwiązanie Infinity One Design. Przy tym metalowa obudowa ma dziesiątki otworów ułatwiających rozchodzenie się dźwięku z 16 głośników telewizora.

A skoro o dźwięku mowa, Samsung wie, że nic tak nie dopełni wrażeń kina domowego, jak soundbar. W tym roku cała linia produktów Q-Serii została więc wyposażona zaawansowaną technologię Q-Symphony, synchronizującą dźwięk z telewizora Samsung z dźwiękiem z soundbara, dla zapewnienia jeszcze lepszego, trójwymiarowego brzmienia. W efekcie widzowie mogą liczyć na pełnię wrażeń audiowizualnych, także dzięki technologiom Dolby Atmos/DTS:X, które będą dostępne we wszystkich soundbarach z Q-serii.

Co więcej, aby zapewnić głębokie i bogate wrażenia, soundbar serii Q950A, dysponujący aż 21 głośnikami, oferuje pierwszy na rynku system dźwięku przestrzennego w formacie 11.1.4. Przenosi on widza niemal w sam środek akcji. Z kolei nowa funkcja wzmocnienia basów (Bass Boost) pozwala użytkownikom na dodanie „więcej basu” za pomocą jednego kliknięcia. A osobom odtwarzającym muzykę z urządzeń mobilnych na pewno spodoba się funkcja ,,dotknij i odtwórz”, dzięki której wystarczy… dotknąć smartfonem obudowy soundbara, aby zsynchronizować oba urządzenia.

W 2021 roku telewizory Samsung Neo QLED 8K (serii QN900A, QN800A i QN700A) będą dostępne z ekranem o przekątnej 65”, 75” i 85”. A modele Neo QLED 4K (serii QN90A i QN85A) – w różnych wariantach, począwszy od 50”.

Pierwsze testy nowych telewizorów Neo QLED, które opublikowano w angielskich mediach podkreślają doskonałą jakość kontrastu, czerni i kolorów. Steve Withers z Pocket-lint pisze o “wspaniałym obrazie HDR”, a Stephen Withers z TechRadar stwierdza że “MiniLED wynosi QLED na nowy poziom” dzięki “wyjątkowemu” systemowi lokalnego wygaszania. Z kolei John Archer, recenzent z portalu Trusted Reviews stwierdził, że w połączeniu ze świetnymi udogodnieniami dla graczy stanowi: „początek nowej ery telewizorów”.

Simon Lucas z T3 podobnie jak inni recenzenci zwraca też uwagę na smukłość telewizorów Samsung Neo QLED, doceniając minimalistyczne i prawie niewidoczne obramowanie ekranu. Według portalu „Stuff”: „Dzięki minimalnej ramce otaczającej ekran, jest to telewizor wręcz stworzony do montażu na ścianie.

Panie i panowie, oto MICRO LED

Efektem poszukiwania przez Samsung kolejnych innowacji jest premiera MICRO LED. To przełomowa technologia, która oferuje zupełnie nowe możliwości.

MicroLED zapewnia realistyczny obraz w ogromnej skali. Dzięki doskonałej jasności, głębokiej czerni i zapierającej dech jakości obrazu wyznacza ona nowy kierunek w rozwoju ekranów. Stało się to możliwe poprzez zastosowanie samoemisyjnych diod LED, które są bardzo trwałe, a obraz na ekranie telewizora nie traci barw przez cały okres użytkowania.

Samsung przedstawił technologię MICRO LED już w 2018 roku. Jednak wówczas dotyczyło to ogromnego modułowego ekranu The Wall, który można było rozbudować, uzyskując ekran o przekątnej nawet 292 cali! Co jednak sprawiało, że The Wall wymaga profesjonalnej instalacji.

W 2021 roku Samsung wprowadzi wszystkie możliwości technologii MICRO LED do tradycyjnych telewizorów, dzięki czemu kinowe wrażenia dostępne będą w każdym domu. I nie wymaga to już profesjonalnego montażu.

Jedną z zaskakujących możliwości, jakie oferuje technologia MICRO LED, jest rozwiązanie 4Vue (Quad View). Dzięki niemu ekran można podzielić na części, aby oglądać jednocześnie treści z nawet czterech źródeł. Kibice będą więc mogli śledzić na bieżąco kilka wydarzeń sportowych, a gracze – oglądać filmiki instruktażowe nie przerywając gry. Oczywiście to wszystko w oszałamiającej jakości i rozmiarze.

Technologia MICRO LED od wiosny br. będzie dostępna w telewizorach 110’’ i 99’’, a jesienią br. zadebiutuje w panelach 88’’. Firma chce też w niedalekiej przyszłości wdrożyć tę technologię w telewizorach o przekątnej 76”.

Telewizor dostosuje się więc do miejsca dostępnego w każdym wnętrzu.

Materiał powstał we współpracy z Samsung