Hajdarowicz: W mediach najważniejsi są ludzie

- Jeden ze sposobów kontroli mediów to kontrola nad mediami publicznymi, ta kontrola jest bardzo ścisła. Drugi rodzaj kontroli to przejmowanie niezależnych mediów, jak to stało się z wydawnictwem Polska Press i przejęciem przez Orlen. Trzeci sposób to tworzenie własnych oligarchów i przejmowanie mediów poprzez nich. Problem w tym, że Polska nie ma przyjaznych rządowi oligarchów, jak na Węgrzech czy w Rosji. Większość biznesmenów nie sprzyja rządowi lub nie jest zainteresowana polityką. Więc znaleziono jednego człowieka, jednego z najbogatszych ludzi w kraju, który biznesowo zależy od rządu. Chciał kupić Radio ZET, ale to mu się nie udało. I pod koniec 2020 r. zaatakował spółkę-matkę Gremi Media SA – mówił Hajdarowicz. – Ujawniliśmy tę sprawę, ale niektóre nasze zasoby są nadal zamrożone. W tej sprawie pojawiło się przeciwko nam wiele fake newsów – dodał.

- Jestem przedsiębiorcą od 30 lat. Byłem aktywny w walce z komunizmem w latach 80-tych. Później wybrałem działalność biznesową, wierzę mocno w wolny rynek. Moja grupa holdingowa jest w Luksemburgu, zainwestowałem też w projekty biznesowe w Ameryce Południowej. Z biznesowego punktu widzenia jestem bezpieczny. Ale pamiętajmy, że media to nie tylko firmy. Najważniejsi są ludzie. Wyobrażam sobie, pod jak wielką presją są i jaki stres odczuwają ludzie w Gremi. Nie ze wszystkimi moimi ludźmi [w Gremi - red.] miałem okazję porozmawiać – podkreślił Hajdarowicz.