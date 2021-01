Poczta ściga dłużników abonamentowych. Odzyskała miliard zł

Na podstawie nakazów zapłaty Poczcie udało się wyegzekwować kwotę 81,65 mln zł, a do KRRiT trafiło 76,75 mln zł. Razem na rachunek KRRiT w 2020 roku Poczta Polska przekazała z tytułu upomnień i tytułów wykonawczych kwotę 124,485 mln zł.

Stawka abonamentu za używanie radia od 2021 roku wzrośnie względem 2020 roku o 0,5 zł i wyniesie 7,5 zł miesięcznie (obecnie było to 7 zł). Z kolei za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego miesięcznie trzeba będzie płacić 24,50 zł - to o 1,8 zł więcej niż obecnie (abonament w tym przypadku do tej pory wynosił 22,7 zł) - przypomina Business Insider Polska.