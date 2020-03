Rosja: internet za darmo w czasie zarazy

W związku z epidemią i masowym przejściem Rosjan na pracę zdalną, operatorzy komórkowi w Rosji podjęli decyzję o nie blokowaniu dostępu do sieci, nawet tym, kto nie ma już pieniędzy na koncie. Tacy klienci dostaną odroczenie płatności, do czasu opanowania sytuacji, pisze agencja RIA Nowosti.

W MTS (jeden z trójki największych operatorów komórkowych Rosji), klienci korporacyjni, na ich wniosek, dostaną bezpłatne wstrzymanie obsługi niepracujących biur i przedsiębiorstw, czyli tzw. wakacje od płacenia. Dostęp do szerokopasmowego internetu będzie nawet przy zerowym stanie opłat. Takie rozwiązanie obowiązywać ma na razie do 30 kwietnia.

EP-Telecom Holding od 23 marca do 30 kwietnia wszystkim swoich użytkownikom zapewni dostęp do internetu z prędkością do 100 Mb/sek bez dodatkowych opłat. „Także jeżeli abonent już nie będzie miał środków na koncie, to dostęp do serwisów społecznych, filmowych, rozrywkowych i edukacyjnych pozostanie bez zmian, z możliwością 30 dniowego odroczenia płatności. Nie będą naliczane żadne kary ani odsetki” - głosi komunikat spółki.