Jak odróżnić prawdę od fake news?

Walka z fake newsami to jedno z największych wyzwań współczesnych dziennikarzy.

Żeby zwiększyć poziom wiedzy, Fundacja Digital Poland wraz z partnerami przygotowuje Festiwal Cyfryzacji, którego głównym celem jest edukacja. Większość nowych technologii, które zdominują nasze życie za 30 lat, nie została jeszcze wynaleziona, a kiedy się pojawią, będziemy musieli nauczyć się z nich korzystać.

Wszystko, co nas otacza, podlega ciągłym uaktualnieniom, nasze urządzenie ani my sami nie możemy zostać w tyle. Dotyczy to także naszej wiedzy, którą powinniśmy ciągle uaktualniać - pisze Business Insider Polska.