— Dla nas to niesłychana nagroda w tych trudnych czasach. I naprawdę się cieszę, ze udało nam się utrzymać jakość usług w warunkach panującej pandemii. Jednocześnie wierzę, że kiedyś pandemia minie , a z nią I kryzys w lotnictwie, tak abyśmy mogli budować nasze centrum przesiadkowe – powiedział prezes lotniska, Jost nadal Lammers. To on właśnie stoi za sukcesem I dynamicznym rozwojem budapeszteńskiego lotniska im Ferenca Liszta, któremu szefował od 2008 do 2019 roku.