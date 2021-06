Z zamkniętych Indii, przez Schengen w świat

Nie we wszystkich krajach UE tak jest. Chociażby w Pradze na lotnisku Rużyne wprawdzie kilkukrotnie przypomina się o konieczności noszenia maseczek z filtrem, bądź dwóch maseczek chirurgicznych jednocześnie, to nikt z obsługi lotniska na to nie zwraca uwagi, a wszyscy bezpośrednio z samolotu idą po bagaż i przez nikogo nie zatrzymywani kierują się do wyjścia na miasto.