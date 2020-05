Jak teraz będziemy latać? Są już wytyczne Brukseli

Komisja Europejska, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Europejskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (ECDC) wydały we czwartek, 21 maja wytyczne dotyczące podróży lotniczych. Jest w nich to, co zapowiadali i stosują już sami przewoźnicy, którzy zdecydowali się na uruchomienie pierwszych rejsów po szczycie pandemii Covid-19.

Jako „bezpieczną" odległość między pasażerami uznano 1,5 metra z zaznaczeniem jednakże, że jej zachowanie powinno być przestrzegane tam, gdzie jest to możliwe. A jeśli nie jest możliwe przewoźnicy i porty lotnicze powinny zadbać o właściwą „etykietę oddechową", bądź inne środki bezpieczeństwa. Natomiast pasażerowie mają być rozsadzeni w kabinach tak daleko od siebie, jak jest to tylko możliwe. Komisja Europejska i EASA oraz ECDC nie zarekomendowały jedna pozostawienie wolnego co drugiego fotela w samolotach. Dla linii lotniczych oznaczałoby to trwałą utratę rentowności, która dla linii europejskich wynosiła w 2019 roku 66 proc.

Czytaj także: LOT wznowi rejsy po Polsce 1 czerwca