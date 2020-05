Koncern zawiesił produkcję w styczniu, gdy zgromadził ponad 450 samolotów czekających na odbiór przez klientów. Od kwietnia 2019 do stycznia 2020 produkował ich 42 miesięcznie. Dyrektor finansowy Greg Smith powiedział w kwietniu, że w II kwartale produkcja zacznie się od małego poziomu, w 2021 r. dojdzie do 31 sztuk co miesiąc a w III kwartale koncern wznowi dostawy po uzyskaniu zgody od regulatorów.