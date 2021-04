Zaszczep się i leć? Nie do końca

Większość krajów określa konkretnie jakie to powinny być szczepionki, z którego kraju pochodzą, jak zostały wyprodukowane. Dla obywateli krajów Unii Europejskiej obowiązkowa jest akceptacja Europejskiej Agencji Leków (EMA). A to oznacza, że specjalne rejsy z Niemiec do Moskwy jakie Lufthansa do Moskwy planowała dla chętnych do szczepień Sputnikiem V nie są drogą do swobodnego podróżowania. Rosyjska szczepionka nie została zakwalifikowana i wystarczająco zbadana przez EMA. W UE nie są również honorowane chińskie szczepionki Sinovacu i Sinopharmu, czyli wakacje na Malediwach połączone ze szczepieniami tymi dawkami też nie są przepustką do latania po całym świecie.

