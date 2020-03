Koronawirus: Niebo nad Polską jest otwarte

Wszystkie samoloty, które mają na to zezwolenie mogą bezpiecznie przelecieć nad terytorium naszego kraju pod warunkiem, że nie wylądują na polskich lotniskach.

— Prawo do lotów z pasażerami mają jedynie wyznaczone maszyny i wynika to z rozporządzeń wydanych przez polskie władze — powiedział „Rzeczpospolitej" Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Poniżej dalsza część artykułu

W Polsce mogą nadal lądować cargo, samoloty medyczne oraz „na ratunek" a także rejsy wykonywane przez linie czarterowe wynajęte przez biura podróży, które zwożą Polaków z wakacji oraz tzw. loty repatriacyjne zamawiane przez polski rząd — dodaje Piotr Samson.

Skąd w takim razie wzięła się w Rosji afera z rosyjskim samolotem, który nie mógł przelecieć przez terytorium Polski a wiózł pomoc medyczną dla Włoch? — To typowy fake news rozpowszechniany przez stronę rosyjską, który w tym kraju, chociaż nie tylko, zaczął już żyć własnym życiem. Bardzo dokładnie sprawdziliśmy: nie było prośby o wykonanie takiego rejsy, nie mogło więc być i odmowy. Był to samolot wojskowy, więc Rosjanie najprawdopodobniej postanowili ominąć kraje NATO i wykorzystać tę sytuację jako mechanizm propagandy. Rzeczywiście, gdyby ten lot się odbył, to przelot byłby na dużym odcinku nad terytorium Polski. Ostatecznie, jak wynika z aplikacji Flight Radar, rosyjski samolot poleciał na południe, po stronie wschodniej ominął Ukrainę a jedynym państwem NATO, nad którym przeleciał była Turcja i od tej strony wleciał nad terytorium Włoch – wyjaśnia Piotr Samson.

— Był to typowy element wojny hybrydowej, jaką Rosjanie toczą z Polską. W żadnym wypadku nie była to kwestia lotnicza – mówi prezes ULC.

Jego zdaniem kluczowe jest teraz zapewnienie pełnej kontroli na granicach i niedopuszczenie do sytuacji, w której pasażer wyląduje np. na Lotnisku Chopina i tam okazałoby się, że nie jest on uprawniony do przekroczenia polskiej granicy. — Dlatego też staramy się, by przylatujących do naszego kraju przywoziły zaufane linie, takie jak LOT, które przed wylotem sprawdzają czy dany pasażer będzie uprawniony do pobytu na terytorium Polski. W ten sposób unikniemy sytuacji pokazanej w filmie „Terminal", w którym Tom Hanks nie mógł przekroczyć granicy, nie wiadomo było co z nim zrobić i musiał koczować na lotniskach.

W Polsce lądują także samoloty obcych linii. — Odbywa się to w pełnej koordynacji między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, KPRM i LOT-em. I jeśli wiadomo, że w jakieś miejsce polski samolot nie doleci, a inna linia i tak wykonuje rejs z tamtej strony, to Polacy pod kontrolą MSZ mogą znaleźć się na jego pokładzie. Przykładem jest Alitalia, która przylatuje po Włochów do Polski. Skoro wylatuje z Rzymu, to ze względu na sytuację epidemiologiczną we Włoszech, nie wysyłamy tam samolotu z naszą załogą i korzystamy z transportu obcego przewoźnika — tłumaczy szef ULC.

Z wyjątkiem zamkniętego lotniska w Lublinie, pozostałe polskie porty funkcjonują normalnie, tyle że większość z nich wprowadziła ograniczenia w godzinach operowania. A na trzech lotniskach współużytkowanych z wojskiem – w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie ruch jest największy.

Sporo samolotów pojawiło się wokół Łodzi. Lata tam przede wszystkim Bartolini Air. To szkoła lotnicza, która startuje z tego samego lotniska, na którym później ląduje. — Nasze ograniczenia nie dotknęły takich rejsów. W tym przypadku nie ma przepływu ludności i loty szkoleniowe są bezpieczne z punktu widzenia epidemiologicznego — uważa Piotr Samson.