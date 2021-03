Ostateczna oferta Norwegiana dla wierzycieli

Linia finansowała swój szybki rozwój głównie zadłużając się, stała się ważnym przewoźnikiem przed nastaniem pandemii, obsługiwała połączenia po Europie, latała do obu Ameryk, do Azji Płd.-Wsch. i na Bliski Wschód. Plan ratunkowy ogłoszony w 2020 r. przewiduje definitywną rezygnację z lotów dalekiego zasięgu i mniejszą firmę ograniczoną do obsługi połączeń w Europie i w Skandynawii.

Obecna propozycja jest dopracowaniem wstępnej oferty ze stycznia, która przewidywała zmniejszenie floty do 53 samolotów ze 140 i zredukowanie długu do 20 mld koron (2,4 mld dolarów) z 56 mld. W ramach planu linia musi pozyskać 4-5 mld koron z emisji nowych akcji i kapitału hybrydowego, do którego rząd w Oslo zamierza dołożyć 1.5 mld koron. Nowi inwestorzy otrzymają ok. 70 proc. kapitału akcyjnego po restrukturyzacji, wierzyciele ok. 25 proc., a obecni udziałowcy ok. 5 proc.