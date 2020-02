Koronawirus: Linie lotnicze straciły 30 mld dolarów

Już w tej chwili żadna linia europejska nie wykonuje rejsów do Chin, chociaż np. do końca lutego do Warszawy nadal przylatuje Air China. Na marzec jednak nawet Chińczycy zawieszają połączenia, bo nie ma chętnych do podróżowania na tej trasie. Jednakże nawet ekonomiści IATA nie są w stanie prognozować zysku na ten rok. Bo samoloty zostają wprawdzie na ziemi (o wyłączeniu 12 maszyn informowała Lufthansa), ale tanieje paliwo, a przewoźnicy prowadzą bardzo intensywne akcje reklamowe, żeby zapełnić samoloty na nie-azjatyckich kierunkach. Pełniej się zrobi z pewności na rejsach do Afryki i Ameryki Południowej, ale także do USA i Kanady.