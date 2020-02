USA nie chcą latać do Chin. Teraz Chiny przestają latać do USA

Pierwszy znaczący przewoźnik z Państwa Środka, China Eastern, postanowił zawiesić loty na trasach między Szanghajem a kilkoma różnymi miastami Stanów Zjednoczonych. Chodzi o rejsy z Szanghaju do Los Angeles i Nowego Jorku zaplanowane od 2 lutego do 10 lutego, loty do San Francisco 6 i 9 lutego, do Chicago 8 lutego, a także do Honolulu od 3 lutego do 27 marca. Na stronie internetowej China Eastern z kolei nie można już wykupić biletów do żadnych portów lotniczych w USA aż do 29 marca – podaje CNN.

Czytaj także: Koronawirus w Chinach wywoła kryzys na całym świecie?

Nie wiadomo jeszcze, czy podobną decyzję podejmą pozostałe dwie największe linie lotnicze Chin - Air China i China Southern, które wciąż latają zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i Europy. Wszyscy trzej chińscy przewoźnicy zanotowali w poniedziałek na giełdzie w Szanghaju spadki kursu akcji o około 10 proc.