Lufthansa walczy z tanimi liniami. Nie da się Ryanairowi

Szef Lufthansy zapowiada, że nadal będzie walczył z liniami niskokosztowymi, zwłaszcza z powiększającą się grupą linii przejętych bądź stworzonych przez Ryanaira. Ta walka polega oczywiście na utrzymywaniu bardzo niskich cen biletów na niemieckim rynku, nawet na poziomie ok. 10 euro za przelot w jedną stronę. Prezes Lufthansy nawet domagał się od Komisji Europejskiej, aby zakazała sprzedaży biletów poniżej kosztów. Tyle że Lufthansa ma przewagę nad Ryanairem i innych należących do Irlandczyków przewoźników. Jej niemieckie rejsy są przede wszystkim dowozowe do centrów przesiadkowych w Monachium i Frankfurcie, a nawet w Duesseldorfie. Jest wśród nich linia Buzz, powstała na bazie utworzonego w Polsce Ryanair Sun. Rolą Buzza, który ma być linią o najniższych kosztach operacyjnych w grupie, ma być zastąpienie zimą 2019/2020 znacznie droższego w operacjach Laudamotion i wsparcie zarządu w walce o cięcie kosztów. Przejęcie tej austriackiej linii po upadku Air Berlin miało pomóc Ryanairowi w rozwoju na rynku austriackim i niemieckim. Na żadnym z nich Irlandczycy nie mogą się pochwalić sukcesami.

