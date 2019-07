System antydronowy z Polski działa na Bliskim Wschodzie

Spółka Advanced Protection System (APS) z Gdyni sprzedała do jednego z państw na Bliskim Wschodzie (spółka nie ujawnia nazwy tego kraju) system służący do zwalczania dronów. Został on dostarczony służbom specjalnym tego państwa w I kwartale br., ale dopiero teraz firma poinformowała o transakcji. Wartość kontraktu nie jest znana, spółka mówi tylko o „setkach tysięcy dolarów”.

