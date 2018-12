W przyszłym roku polecimy ciaśniej i drożej

Przychody, zyski i liczba przewiezionych pasażerów nadal rosną – wynika z najnowszej prognozy Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). — Ale widzę na horyzoncie nadchodzącą recesję – mówi główny ekonomista organizacji, Brian Pearce.

Przyczynami gorszej kondycji światowej gospodarki mają być – jego zdaniem— wojny handlowe oraz niepewna sytuacja w polityce, taka jak chociażby ta towarzysząca brexitowi. W tej sytuacji musimy się liczyć, że linie lotnicze będą robiły wszystko, żeby maksymalnie wypełnić samoloty. Już w tej chwili przewoźnicy zarabiają wówczas, gdy są w stanie wypełnić samoloty średnio w 64,8 proc. (dla Europy jest to 70 proc.), podczas gdy średnia w 2018 r. dla wszystkich przewoźników wyniosła 81,9 proc.

Tegoroczny globalny zysk operacyjny (czyli z latania i przewozów cargo) wyniesie 55,8 mld dol., zysk netto – 32,3 mld dol., co w przeliczeniu na każdego przewiezionego pasażera wyniesie 7,75 dol. Najwięcej zarobią Amerykanie - 15,08 dol., przewoźnicy europejscy znacząco mniej – 6,65 dol. W przyszłym roku ta różnica jeszcze się pogłębi, podczas gdy Amerykanie znów zwiększą zyski – do 16,77 dol., w Europie będzie to już tylko 6,40 dol. Powody? Głównie podwyżki cen biletów oraz znacznie słabsze niż w Europie naciski płacowe.

W Europie też powinniśmy liczyć się z podwyżkami cen biletów, głównie właśnie z powodu rosnących kosztów pracy, tyle że ostra konkurencja ze strony linii niskokosztowych, oraz także między tymi liniami uniemożliwi drenowanie naszych kieszeni. Kosztowna dla branży w Europie, znacznie droższa niż w innych regionach świata, jest również infrastruktura oraz mnóstwo regulacji. Amerykanie dodatkowo jeszcze wyspecjalizowali się w wyciąganiu od pasażerów najróżniejszych opłat i dopłat. Dzięki temu zarabiają nawet wówczas, kiedy rejs jest wypełniony w 57 proc.

Ale są i dobre wiadomości. Mimo ostatniej decyzji kartelu OPEC o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej, średnia cena ropy Brent w 2019 r. ma wynieść 65 dol., wobec 73 dol. średniego notowania w 2018 r.