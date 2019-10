Nobel dla Olgi Tokarczuk

Nie szukano ponadto twórców, których należało uhonorować u schyłku długiej kariery. Wręcz przeciwnie. Olga Tokarczuk jest pisarką w pełni sił twórczych, która jeszcze nieraz będzie mogła czytelników zachwycić, gdy już ochłonie po ciężarze noblowskiej sławy. Jej obecny sukces to przede wszystkim zwieńczenie tego, co już osiągnęła w świecie. A w Polsce powinien on skłaniać do refleksji, że uniwersalną wartość ma literatura tworzona w zaciszu Kotliny Kłodzkiej, a nie w pobliżu politycznych ośrodków decyzyjnych.