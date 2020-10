Wyspa stalinowskiego szczęścia

Niepokój o rodziców

Rodzice autora: Mieczysław Jastrun i Mieczysława Buczkówna są bohaterami wątku rozpoczynającego się dużo wcześniej niż osiedlenie się na Iwickiej. Buczkówna, studentka polonistyki, poznała 47-letniego, starszego o 21 lat Jastruna na jego wieczorze autorskim w Łodzi. Tomasz nie jest dyskretny – ujawnia, że dokonała aborcji, gdy mieszkając już z Jastrunem na Iwickiej zorientowała się, że poprzedni związek przyniósł nieplanowane owoce. Odnotowuje także m.in.: „Matka krótko karmiła mnie piersią” „chyba nie w pełni dojrzała do macierzyństwa”, „ojciec mnie nie chciał”. Z dzieciństwa pamięta nieustanny lęk i niepokój o rodziców i że najwięcej czasu poświęcała mu babcia.

Mieczysław Jastrun wstąpił do PPR w 1946 r. Przełomowy był zjazd pisarzy w Szczecinie w 1949 roku. Do partii wstąpiła cała redakcja społeczno-literackiej „Kuźnicy”, też Kazimierz Brandys, potem Julian Przyboś. „Reguła była taka: na początku sugerowano, potem namawiano, w końcu szantażowano” – pisze Jastrun i dodaje” „Mama namawiała ojca, by się wymigiwał z tych szkoleń (ideologicznych), jak to robił Adolf Rudnicki, który przysyłał zwolnienia lekarskie”.

Autor przypomina też opinię Zbigniewa Herberta: „Nie pamiętam, by kiedykolwiek miał pretensje czy żal do mojego ojca o czasy stalinowskie”. Jednocześnie: „Ojciec uważał, że paktując wtedy z diabłem, popełnił grzech nie do wybaczenia”. Pisze też, jak inni mieszkańcy domu odnajdywali się w świcie przymusu socjalistycznych deklaracji.

Z myślą o książce Jastrun odbył wiele rozmów przez wiele lat. O stalinizmie nie chciał rozmawiać Tadeusz Konwicki, Kazimierz Brandys, a Juliusz Żuławski nie autoryzował – podarł kartki. Pozostałe rozmowy autor komentuje: „Odnosiłem wrażenie, że większość moich rozmówców miała problemy z pamięcią. Nie pamiętali wielu zdarzeń i swoich słów z tamtego czasu, które mogłyby postawić ich w złym świetle”.

Tomasz Jastrun nie kryje też, że do dziś przetrwały dziecięce przyjaźnie - z Agnieszką Żuławską, Adamem Sandauerem, Moniką Czeszko. W latach 80. od Wyganowskich na Iwickiej mieszkanie wynajęli – Agnieszka Żuławska i jej mąż Umeda. Życie dopisuje do historii kolejne rozdziały.