Inne historie Witolda Gombrowicza

Nominacjami interesowały się służby PRL, o czym pisze w świetnej biografii „Gombrowicz. Ja, geniusz" Klementyna Suchanow, dopełniając wiedzę Joanny Siedleckiej z „Jaśniepanicza". Nie był faworytem PZPR. Autor emigracyjnego Instytutu Literackiego Jerzego Giedroycia, do matki pisał, że „nie ma kompromisu" w kwestii PRL. W „Ślubie" przedstawił go jako kraj zdegradowany. W „Dzienniku" piętnował totalitaryzm „kremlińskiego komunizmu". Jego brat Janusz, były ziemianin, po pobycie w Mauthausen trafił do stalinowskiego więzienia. Chorej siostrze Renie odmawiano emerytury.

Umierając na astmę, pogrzebał szansę na Nobla, bo nie dają go pośmiertnie. A byłoby ironią losu, gdyby znalazł się w ekskluzywnym gronie z Henrykiem Sienkiewiczem. Witold miał nad łóżkiem portret Sienkiewicza i czytał go, ale zwalczał.

Dziwią próby kreowania go na pisarza konserwatywnego. To prawda: kpił z mody na postęp i wyzwolenie obyczajowe w „Ferdydurke". Polemizował z Sartre'em, śmierć Che Guevary uczcił prowokacyjnym toastem. Ale w „Operetce" (1953) na długo przed hipisami upatrywał nadziei w wolności uosabianej przez nagą Albertynkę, ośmieszając totalitaryzmy XX w. Jednocześnie jego stosunek do rewolty studenckiej w 1968 r. był krytyczny. Dotyczyło to formy („sztucznej, zmanierowanej") i niskiego poziomu intelektualnego.