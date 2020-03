Przyszłość Europy według Umberta Eco

– Trzeci Świat puka do drzwi Europy i wchodzi w nie także wtedy, kiedy Europa na to się nie zgadza – mówił Eco w wykładzie „Migracje trzeciego tysiąclecia" otwierającym zbiór „Migracje i nietolerancja". Tekst ten pochodzi z końca lat 90., a ich autor nie żyje od czterech lat, ale świat nie przestaje się zmagać z gwałtownymi falami kolejnych migracji. I nie potrafi znaleźć rozwiązania problemu.

Nie może jednak go ignorować. Choć Umberto Eco zastrzegał, że nie jest prorokiem, to jednak był przekonany, że Europa w trzecim tysiącleciu stanie się – czy nam się to podoba, czy nie – kontynentem „kolorowym" albo inaczej wielorasowym. Rozróżniał zarazem imigrację od migracji. I twierdził, że pierwszą można kontrolować, planować i ograniczać. A druga to żywioł, który trudno zatrzymać.