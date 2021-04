Nowa wspólnota, czyli poeci w sieci

Poezja buduje wspólnotę! – to przewodnie hasło tegorocznych spotkań z autorami. - Niepewność dzisiejszych czasów, związana nie tylko z panującą od ponad roku pandemią, ale także z targającymi światem zawirowaniami geopolitycznymi czy dokonującymi się na naszych oczach zmianami klimatycznymi, powoduje, że to we wspólnocie szukamy pomocy i wytchnienia. I na szczęście je znajdujemy. Ostatni rok pełen jest pięknych inicjatyw, pokazujących siłę wspólnoty. Całe to spektrum emocji znajdziemy w wierszach biorących udział w tej edycji akcji. – przekonują organizatorzy wydarzenia.

Z powodu pandemii, jak w ubiegłym roku, akcja przeniosła się do sieci. Wybrane wiersze w przekładzie i w oryginale można posłuchać na stronie internetowej projektu:www.wierszewmiescie.eu i na jego facebooku, a także na licznych profilach blogerów, vlogerów, instagramerów, youtuberów, pisarzy i na popularnych fanpage’ach związanych z książkami i literaturą. Specjalna playlista z wszystkimi wierszami tegorocznej edycji dostępna jest na Spotify.

Zaproszeni poeci pochodzą z Austrii, Czech, Estonii, Flandrii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Malty, Mołdawii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Ukrainy oraz Włoch. Są wśród nich głośni twórcy, jak Hans Magnus Enzensberger (rocznik 1929 ), znany w świecie niemiecki poeta, eseista, wydawca, tłumacz. Jego twórczość odzwierciedla zmieniającą się rzeczywistość: społeczną i polityczną oraz prywatne uniwersum poety. Nie brakuje także przedstawicieli młodych generacji. Polskę reprezentuje Maria Halber (rocznik 1989), laureatka „Połowu 2018” organizowanego przez Biuro Literackie. Autorka książki poetyckiej „Przejścia”, która ukazała się w ubiegłym roku.

Poeci nieraz piszą o samotności, ale częściej o potrzebie kontaktów i budowaniu relacji z innymi ludźmi. Tak, jak Adília Lopes z Lizbony:

Potrzebuję żeby

mnie rozpoznawano

mówiono mi Cześć

i Dzień dobry

bardziej niż luster

potrzeba mi innych

żeby wiedzieć

że ja to ja

Do poetyckiej wspólnoty w sieci każdy może dołączyć, pisząc własne wiersze, kręcąc filmy, komponując piosenki, czy zabierając głos w dyskusji o poezji.

Organizatorem akcji „Wiersze w mieście” jest Stowarzyszenie EUNIC Warszawa, skupiające instytuty kultury państw UE i działy kultury ambasad oraz Miasto Stołeczne