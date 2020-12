Francja: Olga Tokarczuk wyróżniona w prestiżowym zestawieniu

Jak czytamy we wpisie opublikowanym na Twitterze przez Instytut Książki, ”Opowiadania bizarne” autorstwa Olgi Tokarczuk w przekładzie Maryli Laurent znalazły się na liście stu najlepszych książek roku magazynu „Lire”. "To dobre wieści, bo zestawienie Lire jest najbardziej liczącą się we Francji listą sugestii dla czytelników" - podkreślono.

