Sukces Tokarczuk, protesty wobec Handkego

"Siłą Polski jest nie ropa, nie węgiel i nie ciężki przemysł, tylko bogactwo alternatywne – literatura". To było przesłanie konferencji Olgi Tokarczuk w Sztokholmie. Po wypowiedziach Petera Handkego konferencję noblistów przerwano.

Szwedzkie media doniosły, że polska telewizja publiczna nie będzie we wtorek transmitować ceremonii, podczas której Olga Tokarczuk odbierze Nagrodę Nobla z rąk Karola Gustawa XVI. Jak napisał dziennik "Dagens Nyheter” powodem jest to, że „prawicowonacjonalistyczny rząd polski nienawidzi wszystkiego, co reprezentuje Olga Tokarczuk”. Na cztery dni przed ceremonią rozdania nagród Nobla, w sali Domu Giełdy konferencja z laureatami literackiego Nobla – Olgą Tokarczuk i Peterem Handke – odbyła się w tej samej sali, w której 10 października stały sekretarz Akademii Szwedzkiej odczytywał uzasadnienie werdyktu literackiego Nobla dla polskiej pisarki za „wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia”. Poniżej dalsza część artykułu

Teraz przewodniczący Komitetu Noblowskiego Anders Olsson poinformował, że część nagrody (wynoszącej 9 mln koron szwedzkich) Olga Tokarczuk przeznacza na założenie we Wrocławiu fundacji. Do tej pory taki pomysł zrealizował jedynie nigeryjski dramaturg, prozaik i poeta, laureat literackiego Nobla za rok 1986, Wole Soyinka. Oprócz wspierania pisarzy i tłumaczy fundacja – jak poinformowała pisarka – ma zajmować się badaniem związków człowieka z naturą, szeroko rozumianą ekologią i prawami zwierząt. Olga Tokarczuk mówiła też o obecności polityki w prywatnym życiu Polaków. Tłumaczyła, że jeżeli jej książki „mogą być postrzegane jako polityczne, to w tym najszerszym sensie, który dotyczy wielu aspektów naszego życia, tego, co jemy, jak się ubieramy, co myślimy o innych, jaki mamy stosunek do sąsiadów”. Podczas pisania „Ksiąg Jakubowych”, Tokarczuk, jak opowiadała, zderzyła się z brakiem dokumentacji o życiu kobiet w XVII w. Jej zdaniem ten brak trwa do dziś. Zdaniem noblistki w polskiej „Solidarności” kobiety odgrywały bardzo aktywną rolę, ale 30 lat później zostały pominięte w opisach historycznych. O ile pierwsza część konferencji z polską laureatką przebiegała w przyjaznej atmosferze, tak druga poświęcona zdobywcy literackiego Nobla za rok 2019, Peterowi Handkemu była tego przeciwieństwem. Austriacki pisarz i dramaturg wziął udział w konferencji, mimo wcześniejszego zarzekania się, że „nigdy więcej nie będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy”. Chodziło oczywiście, o jego kontrowersyjny stosunek do wojny na Bałkanach. Handke bowiem zajął proserbskie stanowisko w konflikcie. Jeden z amerykańskich dziennikarzy zadał pytanie dotyczące zbrodni wobec ludzkości w Srebrenicy. Handke zareplikował, że „woli papier toaletowy, jaki rzeczywiście dostał w przesyłce, z napisem z fekaliów niż puste i ignoranckie pytania". Indagowany dalej, czy zmienił swoje zdanie w sprawie wojny na Bałkanach, odparł: „Nigdy nie miałem poglądów. Nienawidzę poglądów”. Przewodniczacy Komitetu Noblowskiego przerwał więc konferencję. którą media określiły jako bardzo dziwną.