Podzielony Booker dla Atwood i Evaristo

79-letnia Kanadyjka Margaret Atwood otrzymała tę nagrodę za swoją najnowszą książkę "The Testaments".

Otrzymała ją już raz - w 2000 roku temu, za powieść "Ślepy zabójca" ("The Blade Assasin"). W 1986 była nominowana do Bookera za najsłynniejszą swoją książkę "Opowieść podręcznej" ("Handmaid's Tale").

"The Testaments" to niejako jej kontynuacją - Atwood wraca do patriarchalnej krainy Gilead z "Opowieści podręcznej", 15 lat po opisanych tam wydarzeniach.