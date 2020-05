Szczypta optymizmu

Mam nadzieję, że za rok, gdy kolejna Lista 500 pokaże zgliszcza po Covid-19, też będzie już tylko fotografią z przeszłości, a gospodarka będzie się szybko piąć w górę, odrabiając straty. Są na to duże szanse, bo, po pierwsze, ten kryzys nie ma przyczyn ekonomicznych, a po drugie, Europa sięga po naprawdę ciężką amunicję do walki ze spowolnieniem i jest szansa, że z takim respiratorem gospodarka przetrwa koronawirusa. W każdym razie ekonomiści na 2021 r. wróżą krajom Starego Kontynentu powrót do wzrostu PKB. I chwalą umożliwiające to szybkie działania antykryzysowe – zarówno na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych krajach UE, w tym w Polsce.