Koronawirus: ustny egzamin specjalizacyjny dla lekarzy jednak odwołany

Państwowy Egzamin Specjalizacyjnego (PES) jest organizowany corocznie w dwóch sesjach egzaminacyjnych: wiosennej - od 1 marca do 30 kwietnia, oraz jesiennej - od 1 października do 30 listopada. Z powodu pandemii tegoroczną sesję wiosenną przedłużono do 31 października. Egzaminy ustne w tej sesji zostały odwołane. Lekarze, którzy zdali pisemną część PES, na jej podstawie zostaną specjalistami.

