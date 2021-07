Student stomatologii zakwalifikuje do szczepień przeciw Covid-19

Obecnie studenci V roku kierunku lekarsko-dentystycznego nie mają uprawnień do przeprowadzania badania wykluczającego przeciwwskazania do szczepień przeciwko Covid-19, podobnie absolwenci studiów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo do czasu otrzymania uprawnień zawodowych po skończeniu studiów.

Projekt nadaje takie uprawnienia studentom ostatniego roku kierunku lekarsko-dentystycznego, absolwentom kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w okresie do sześciu miesięcy od dnia ukończenia studiów. Warunkiem jest nadzór lekarza albo lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej, którzy uzyskali dokument potwierdzający prawo do kwalifikowania do szczepień wydanego przez uczelnię prowadzącą to kształcenie.