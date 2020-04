Koronawirus: kto zapłaci za sporządzenie dokumentacji medycznej

Pacjent, mający za sobą hospitalizację oraz leczenie w przychodni, wystąpił o nieodpłatne wydanie mu pełnego odpisu dokumentacji medycznej wraz z wynikami badań. Przepisy ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta przewidują, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Może to następować w różnej formie: od wglądu w dokumentację medyczną, po sporządzanie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku i udostępnienie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wnioskodawca, który potrzebował kompletnej dokumentacji medycznej do uzyskania zagranicznej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, podkreślił, że jej wydanie jest wolne od opłat. Choć jednak powołał się na przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, centrum medyczne odmówiło nieodpłatnego udostępnienia dokumentacji. Wyjaśniło, że do ubiegania się o rentę z innego państwa nie można zastosować zwolnienia z opłat.