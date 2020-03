Koronawirus: RPO apeluje o wyższe zasiłki w służbie zdrowia

RPO zwrócił się do ministra zdrowia o zwiększenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pracowników służby zdrowia z 80 do 100% za okres choroby i przymusowej kwarantanny. Rzecznik proponuje także skrócenie okresu karencji prawa do zasiłku z 90 do 30 dni dla osób samozatrudnionych w zawodach medycznych.

Zdaniem RPO świadczenia socjalne pracowników służby zdrowia podlegają standardowym regulacjom - mimo ich bezpośredniego zaangażowania w zwalczanie wirusa Covid-19 i zwiększonego narażenia na zachorowanie z uwagi na kontakt z pacjentami.