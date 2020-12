Prezydent podpisał ustawę o pracownikach medycznych spoza UE

Ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych wprowadza rozwiązania dotyczące wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Wejdzie w życie 30 grudnia 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów.

O niepodpisywanie ustawy apelowały do prezydenta samorządy zawodów medycznych.

"Zawarte w ustawie rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim. Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu ochrony zdrowia na osoby, które wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe zdobyły w krajach, w których systemy kształcenia w zawodach medycznych są istotnie różne od standardów przyjętych na obszarze Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia nawet w trwającym obecnie stanie epidemii." - pisali do Andrzeja Dudy przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Będą leczyć bez nostryfikacji

Nowe przepisy przewidują rezygnację z wymogu posiadania prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako warunku wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej.

Zgody na wykonywanie zawodu lekarza oraz lekarza dentysty oraz przyznania warunkowego prawo wykonywania zawodu będzie mógł udzielić, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, minister zdrowia.

Pielęgniarki i położne spoza terytorium UE będą mogły uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce tylko w określonym zakresie czynności zawodowych, okresie i miejscu zatrudnienia w lecznicy.

Ratownicy medyczni spoza UE będą mogli pracować w Polsce za zgodą ministra zdrowia, jeśli posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu oraz posiadają dyplom wydany poza terytorium UE, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych (w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nie krótsze niż rok).

Łatwiejszy powrót do zawodu

Ustawa upraszcza też powrót do wykonywania zawodu medycznego osobom, które nie pracowały w nim dłużej niż 5 lat. Będą one zwolnione z obowiązku odbycia przeszkolenia, pod warunkiem wykonywania przez pierwsze 3 miesiące zawodu pod nadzorem innej osoby wykonującej odpowiedni zawód medyczny.

Zgodnie z nowymi przepisami lekarze dentyści będą mogli, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, udzielać świadczeń zdrowotnych dotychczas zastrzeżonych dla lekarzy. Chodzi o badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitację chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.