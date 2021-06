Janusz Kowalski o "tęczowym terroryzmie" na uczelniach

Polityk Solidarnej Polski "absolutnie" poparłby wprowadzenie takich przepisów, tak jak popiera ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który zapowiedział zmiany w przepisach gwarantujące naukowcom "wolność prezentowania poglądów religijnych. Bo, jak uważa Kowalski, już teraz w polskich wyższych uczelniach panuje nieakceptowalny "tęczowy terroryzm", który "uderza w polską naukę".

- Za chwilę działalność naukowa będzie zabroniona, ponieważ kolejny doktor czy profesor będzie oskarżany przez grupę aktywistów o to, że głosi poglądy zgodne ze swoimi przekonaniami – ocenił polityk.

Kowalski oświadczył, że obecność "tęczowych aktywistów", którzy wchodzą do szkół i mówią dzieciom o tym, "o czym nie powinni" - np. o wychowaniu seksualnym - jest "bardzo niebezpieczna dla psychiki dziecka".

Ci wszyscy tęczowi aktywiści ze stowarzyszeń, które wyciągają ręce po publiczne pieniądze – na to nie ma zgody. To jest prawo rodziców i to jest konstytucyjna kwestia – stwierdził Kowalski w Onecie.