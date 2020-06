USA: Sąd przeciw dyskryminacji gejów w pracy

Amerykański Sąd Najwyższy orzekł, że zabraniające dyskryminacji na podstawie rasy, religii czy płci Civil Rights Act – prawo ustanowione w 1964 r. – odnosi się też do dyskryminacji na podstawie orientacji seksualnej albo tożsamości płciowej. „Pracodawca, który zwolni pracownika tylko za to, że jest gejem albo osobą transgender, łamie prawo” – napisał sędzia Neil M. Gorsuch.

Do tej pory w połowie stanów za zwolnienie osoby homo-, biseksualnej albo trans nie groziły żadne prawne konsekwencje. Pracownik, który poślubił osobę tej samej płci albo przyznał się do innej niż hetero orientacji seksualnej mógł natychmiast zostać zwolniony z pracy. Teraz będzie mógł dochodzić swoich praw jak osoby zwolnione na podstawie religii czy rasy. Zatem decyzja ta rozszerza ochronę prawną dla milionów ludzi w całym kraju i jest uznawana za wielkie zwycięstwo środowisk LGBT – jak się okazało – trudniejsze do osiągnięcia niż legalizacja małżeństw osób tej samej płci, którą SN zatwierdził w 2015 r.