Winnicki: Marksizm kulturowy maszeruje przez życie publiczne

- Byłem w czwartek w Białymstoku i słuchałem prawdziwych relacji tego, co się tam działo. Nawet ks. abp Jędraszewski za przeciwstawienie się nowej zarazie jest już klasyfikowany jako faszysta - dodał prezes Ruchu Narodowego, nawiązując do słów metropolity krakowskiego z 1 sierpnia. Abp Jędraszewski podczas mszy w krakowskiej Bazylice Mariackiej w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mówił, że "czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy że nie ma nowej (...) Nie czerwona, ale tęczowa". Opisał, że zalewająca Polskę "zaraza" zrodzona jest z tego samego ducha, co zaraza bolszewicka i marksistowska.

- Mamy do czynienia z patologią i dewiacją, bo nikt normalny nie wynosi swojego życia intymnego na forum publiczne. Nawet w przypadku par heteroseksualnych byłaby to dewiacja - przekonywał Winnicki. Zauważył, że "od kilkunastu lat mamy finansowanie gender studies". - To pieniądze wszystkich podatników. Mamy wchodzące do szkół tzw. tęczowe piątki, ale nie ma na to reakcji rządzących. Nawet w TVP są filmy i seriale z obowiązkowymi homowątkami. Miliony Polaków chłoną to na co dzień - dodał poseł.