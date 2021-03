Większość Polaków za mecenatem państwa w kulturze

Z badania CBOS wynika, że "Polacy bardzo cenią dostęp do kultury". "W czasie pandemii i wynikających z niej ograniczeń na znaczeniu zyskuje dostępność oferty kulturalnej w cyberprzestrzeni. Większość Polaków nie tylko korzysta z bogatej oferty cyfrowej, ale też opowiada się za udzielaniem wsparcia artystom" - napisano.



IMiT podał, że "zdecydowana większość Polaków jest za tym, by życie kulturalne objęte było mecenatem państwa, a nie jedynie poddawane prawom wolnego rynku na komercyjnych zasadach". Na pytanie, czy państwo powinno wspierać kulturę - pozytywnie odpowiedziało 63,3 proc. respondentów.



58 proc. badanych jest zdania, że państwo powinno wspierać twórców kultury w przypadku, gdy ich dochody są niskie. Niemal 47 proc. jest za pomocą w postaci dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.







