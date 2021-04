Kukiz: Handel: ustawa za ustawę z PiS? Mam nadzieję, że tak będzie

W rozmowie z Robertem mazurkiem Paweł Kukiz przyznał, że ze strony Zjednoczonej Prawicy padła propozycja wysokiego stanowiska dla polityka z jego ugrupowania. Nie zdradził jednak, jaka to była propozycja i kogo dotyczyła.

Sam Kukiz po raz kolejny zapewnił, że do Prawa i Sprawiedliwości wstępować nie zamierza, ale współpracy nie wyklucza. Celem Kukiz'15 mają nie być "ministerstwa czy spółki", ale uchwalenie ustaw, na których Kukiz'15 zależy.

- Być może zdarzy się sytuacja taka, że uda się przepchnąć sędziów pokoju, ustawę antykorupcyjną. Uda się przepchnąć ustawę o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej - mówił Kukiz, dodając, że wszystko zależy od tego, czy wymagania PiS co do poparcia ich ustaw "nie będą zbyt wygórowane". - Rzecz zasadnicza – czego konkretnie pan prezes będzie wymagał w zamian. Jeśli będzie wymagał za dużo, to muszę zapomnieć o swoich ustawach - mówił Kukiz.

Lider Kukiz'15 ma nadzieję, że współpraca z PiS będzie wyglądała jak handel: ustawa za ustawę.

Paweł Kukiz mówił również, że jest zwolennikiem poszerzenia w Polsce dostępu do broni. Warunek, jaki musiały spełnić jej posiadacz, to uczestniczenie w kółkach strzeleckich i zdawanie egzaminów.

Kukiz pytany był o to, czy wciąż uważa, że w Sejmie powinny się znaleźć narkotesty dla polityków. Stanowczo potwierdził, że "to dobry pomysł". Jako muzyk obecny na scenach przez 30 lat, wie, przekonywał, jak zachowują się osoby po amfetaminie czy innych narkotykach i zauważył, że zdarzają się na Wiejskiej wystąpienia "nadpobudliwych posłów".

- Kto bierze więcej narkotyków: politycy czy muzycy? Chyba porównywalne w tych grupach - stwierdził.