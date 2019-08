Kukiz proponuje przyjęcie ustawy Anty-447

"Jako zagorzali zwolennicy sojuszu polsko-amerykańskiego, zwracamy się do pana z apelem o śmiałe i szybkie działanie, by pomóc Polsce w kompleksowym rozwiązaniu tego problemu, w kontekście wzmocnienie stosunków dwustronnych między naszymi krajami" - piszą do szefa dyplomacji USA.

"Znów powraca sprawa żydowskiego mienia bezdziedzicznego... Na marginesie - bardzo ciekawe, że tuż przed wyborami" - skomentował Paweł Kukiz.

"W związku z tym w piśmie do marszałka Sejmu zawnioskowałem, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajęli się projektem ustawy Anty-447, która w założeniu zabezpiecza Polskę przed roszczeniami do mienia bezdziedzicznego" - dodał lider Kukiz'15.

W piśmie do marszałka Sejmu Kukiz przypomina, że na posiedzeniu 19 lipca posłowie PiS zablokowali projekt jego ugrupowania. "Liczę, że może teraz pójdą po rozum do głowy" - dodał.