Poseł Kukiz'15 mówi, że może być czarnym koniem wyborów prezydenckich

Marek Jakubiak został w poniedziałek zapytany, czy będzie startował w wyborach prezydenckich w Polsce w 2025 r. - Ja się nie uchylam od takiego obowiązku i takiej przyjemności, natomiast musi być to decyzja kolegialna kilku ugrupowań, które się grupuje naokoło tego tematu - odparł.

Wybory prezydenckie. Marek Jakubiak ponownie wystartuje?

Poseł Kukiz'15 potwierdził w Radiu Plus, że mówi tu przede wszystkim o Kukiz'15 oraz formacji Wolność i Dobrobyt, czyli nowej partii Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa i byłego polityka PiS. - Ta partia akurat to jest taka świeżynka, nie można mówić o tej partii już jako o takim istniejącym, działającym tworze, natomiast mamy tam Ruch Odbudowy Polski pana Witolda Gadowskiego, Sławomira Sulmińskiego (prawdopodobnie chodzi o Ruch Obrony Polaków, współtworzony m.in. przez Witolda Gadowskiego i Wojciecha Sumlińskiego - red.), mamy tam Samoobronę, mamy Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych, więc już trochę ugrupowań jest działających i mam nadzieję, że taką platformę zbudujemy, a wtedy, jeżeli oni wspólnie podejmą decyzję, że ja będę kandydatem na prezydenta, no to do przodu - powiedział.

Poseł został dopytany, czy chce walczyć o prezydenturę. - Nie po to jestem politykiem, żeby chodzić po wywiadach, tylko muszę brać odpowiedzialność za losy ojczyzny i okazać się osobą, która nie boi się wzięcia odpowiedzialności za Polskę - odparł. - A Polska wymaga dzisiaj, co by tu nie powiedzieć, kandydatów, którzy są zdeterminowani do tego, żeby Polska jednak była - ocenił.

Wybory prezydenckie 2025. Marek Jakubiak mówi, że może być czarnym koniem

Kiedy zapadnie decyzja w sprawie ewentualnego startu Marka Jakubiaka w wyborach prezydenckich? - Myślę, że przed świętami Bożego Narodzenia - padła odpowiedź. - Ja akurat nie spieszę się w tej kwestii, natomiast coraz więcej otrzymuję bardzo sympatycznych informacji, że coraz więcej ludzi pozytywnie na ten pomysł patrzy - mówił polityk Kukiz'15.