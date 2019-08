Restytucja mienia ofiar Holocaustu. List senatorów USA do Mike'a Pompeo

Pod koniec maja WP.pl informowało, że amerykańscy senatorowie napiszą list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym będą domagać się restytucji mienia pożydowskiego w Polsce.

"Siedemdziesiąt cztery lata po zakończeniu drugiej wojny światowej, pozostali ocaleni z Holokaustu starzeją się i nie mogą dłużej czekać na sprawiedliwość. Dlatego w marcu 2018 r. 59 senatorów USA wystosowało pismo do premiera Polski, wzywając do przyjęcia ustawodawstwa, które spełniałoby standardy Deklaracji terezińskiej, poprzez stworzenie procesu dochodzenia roszczeń prowadzonego w sposób sprawiedliwy, kompleksowy i niedyskryminacyjny" - przekazano w liście.

"Dlatego też Kongres w maju 2018 r. jednogłośnie uchwalił. Ustawę JUST, która ma na celu objęcie państw odpowiedzialnością za wypełnianie obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu" - przypominają senatorowie.

Amerykańscy politycy przekonują również, że "Polska nie wypełniła jeszcze obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu i innym osobom, których majątek został skonfiskowany".

"Jako zagorzali zwolennicy sojuszu polsko-amerykańskiego, zwracamy się do pana z apelem o śmiałe i szybkie działanie, by pomóc Polsce w kompleksowym rozwiązaniu tego problemu, w kontekście wzmocnienie stosunków dwustronnych między naszymi krajami" - piszą do szefa dyplomacji USA.

Od Mike'a Pompeo oczekują "śmiałych inicjatyw"

Więcej: Onet.pl