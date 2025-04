W środę lider Kukiz’15 zamieścił wpis na Facebooku, w którym wziął w obronę kandydata Konfederacji na prezydenta Sławomira Mentzena. Poszło o wyrok sądu, który nakazał Mentzenowi przeprosić Szymona Hołownię za słowa o tym, że marszałek Sejmu zaprosił do Sejmu nielegalnych migrantów. Zdaniem Pawła Kukiza, Mentzen został skrzywdzony przez sąd, a ministra sprawiedliwości Adama Bodnara powinno się „wysłać do Bachmutu”. To nie pierwszy raz, gdy Kukiz pozytywnie wypowiada się o Mentzenie lub o Konfederacji. Z naszych informacji wynika, że to nie przypadek, bo rockman rozmawia na temat stworzenia przez Konfederację sojuszu ze swoim ruchem Kukiz’15.

Paweł Kukiz chwile sławy przeżywał w 2015 roku. Potem jego znaczenie zaczęło jednak maleć

Ten ostatni powstał po wyborach w 2015 roku, gdy Kukiz zdobył 20,8 proc, głosów w wyborach prezydenckich i stał się wpływową postacią na scenie politycznej. Z czasem znaczenie Kukiz'15 jednak słabło i stracił on możliwość samodzielnego wejścia do Sejmu. W 2019 roku zrobił to list PSL, a cztery lata później – PiS.

Dziś Kukiz’15 wchodzi w skład Wolnych Republikanów, koła poselskiego, współtworzonego przez byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, szefa partii Wolność i Dobrobyt, oraz Marka Jakubiaka z Federacji dla Rzeczpospolitej. Wolni Republikanie mają nawet swojego kandydata na prezydenta, którym jest wspomniany Jakubiak. Jednak w sondażach zyskuje on poparcie w granicach błędu statystycznego i dla środowiska Pawła Kukiza jest jasne, że jeśli chce z powrotem dostać się do Sejmu, musi zrobić to z nie swoich list. Dlatego, jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, Kukiz regularnie rozmawia z politykami Konfederacji.